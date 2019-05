À l’été 2017, James Rodriguez avait rejoint le Bayern Munich en provenance du Real Madrid. Et dans quelques mois, son prêt, qui était de deux ans, va toucher à sa fin. La question est désormais la suivante : l’international colombien va-t-il être conservé par le club bavarois, ou va-t-il retourner dans la capitale espagnole ?

Lors d’un événement sponsor, Karl-Heinz Rummenigge a en tout cas évoqué le cas du milieu de 27 ans. « Nous n’avons pas encore pris de décision. Il m’a demandé de lui parler. Nous le ferons dans un avenir pas trop lointain. Et après, on verra. (...) J’aime James, c’est ce que j’ai toujours dit, et je m’y tiens », a lâché le directeur général du Bayern Munich dans des propos relayés par Bild.