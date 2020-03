Si David Alaba attend un geste de la part du Bayern Munich, l’Autrichien n’est pas le seul à avoir un contrat se terminant en juin 2021. C’est également le cas de Thomas Müller (30 ans), formé par l’écurie bavaroise et figure emblématique du club ces dernières années. Auteur d’une première partie de saison en demi-teinte, poussive (pas titulaire sous les ordres de Niko Kovač), le champion du monde 2014 revient bien. Face à Augsbourg (2-0), dimanche, il a inscrit le 1er but des siens, son 6e de la saison en Bundesliga, auquel il faut tout de même ajouter 13 passes décisives.

Mais Bild révèle qu’une prolongation de contrat demeure incertaine pour l’élément offensif d’Hans-Dieter Flick. Selon les informations du quotidien allemand, plusieurs clubs italiens et anglais s’intéressent à la situation de Thomas Müller, alors que les discussions pour prolonger entre le clan du joueur et le Bayern n’ont pas encore été entamées. Au plus tôt, elles pourraient commencer après le 8e de finale retour face à Chelsea, le 18 mars prochain.