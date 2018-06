Grand espoir de la Suède, Alex Timossi Andersson (17 ans), devait rejoindre le Bayern Munich en juin 2019 suite à un accord trouvé en octobre dernier entre le Rekordmeister et Helsingborgs IF. Néanmoins, la donne aurait changé et le joueur va finalement débarquer en Bavière dès la semaine prochaine. Déjà utilisé à 32 reprises par son club, l’attaquant suédois a inscrit cinq buts.

Alex Timossi Andersson a commenté son départ et remercier le club qui l’a fait grandir : « Je suis content de mon passage à Helsingborgs et je voudrais remercier tous les responsables, les joueurs et les fans qui m’ont toujours soutenu. Maintenant, une nouvelle aventure m’attend. »