Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou le 15 septembre dernier lors du match entre le Bayern Munich et Leverkusen, Corentin Tolisso se rapproche d’un retour sur les terrains. Invité de l’émission Téléfoot ce dimanche matin, le champion du monde français a révélé qu’il espérait refouler les pelouses avant la fin de la saison.

« Petit à petit je reviens. J’ai repris la course normale sur tapis samedi. J’essaye de revenir au plus vite, le mieux possible pour essayer de jouer les derniers matchs avec le Bayern, » a ainsi expliqué l’ancien Lyonnais.