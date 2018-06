Formé au Bayern Munich, David Alaba fait partie de l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Forcément, l’international autrichien (60 sélections, 12 buts) ne manque pas de courtisans. Mais après toutes ces années passées au club bavarois, le joueur de 25 ans se posait des questions concernant son avenir. Dès lors, les spéculations allaient bon train.

Mais dans des propos relayés par Bild, le principal intéressé a tenu à mettre les choses au clair. Pour le plus grand bonheur des dirigeants du Bayern Munich. « Je resterai au Bayern. Je me sens très à l’aise à Munich, il n’y a plus rien à dire à ce sujet. Avec notre équipe, nous avons le potentiel pour continuer à aller très loin en Ligue des champions. Au cours des dernières années, nos dirigeants ont démontré à quel point ils ont formé de grandes équipes ayant réussi en Champions League ».