Mercredi, Marca assurait que le Bayern Munich allait s’adjuger les services du défenseur international français Lucas Hernandez en payant sa clause libératoire de 80 M€. Des révélations qui ont été niées par les principaux concernés. « L’Atlético de Madrid souhaite indiquer que Lucas Hernandez nie tout accord avec le Bayern et n’a aucune intention de quitter le club. De plus, les bonnes relations entre les deux clubs ont conduit le Bayern a démentir cet accord », pouvait-on lire dans un communiqué dévoilé par l’Atlético Madrid.

Et après toutes ces rumeurs, c’est le président du Bayern Munich en personne, Karl-Heinz Rummenigge, qui est sorti du silence. « Attendons de voir, je ne peux ni nier, ni confirmer quoi que ce soit. Nous sommes en phase de réflexion pour savoir ce que nous ferons, ou non, lors du mois de janvier. Rien n’est encore fixé », a ainsi déclaré le président du club bavarois, des propos relayés par un journaliste de Bild. Une déclaration qui laisse donc planer le doute sur la possible arrivée du champion du monde en Bavière...