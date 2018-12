L’information de Marca selon laquelle le Bayern Munich allait s’offrir le défenseur français Lucas Hernandez en payant les 80 M€ de sa clause libératoire a fait énormément réagir de l’autre côté des Pyrénées. En effet, après les premiers mots du président colchonero Enrique Cerezo, l’Atlético vient de publier un communiqué officiel.

« Suite à l’information publiée par Marca, concernant un supposé accord entre le Bayern Munich et notre joueur Lucas Hernandez d’après lequel le club allemand serait prêt à payer le montant de la clause libératoire, l’Atlético de Madrid souhaite indiquer que Lucas Hernandez nie tout accord avec le Bayern et n’a aucune intention de quitter le club. De plus, les bonnes relations entre les deux clubs ont conduit le Bayern a démentir cet accord », peut-on lire.