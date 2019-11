C’est la crise au Bayern Munich ! 4e de Bundesliga (18 pts) après 10 journées, Niko Kovač a été remercié suite à la lourde défaite contre l’Eintracht Francfort (1-5), le week-end dernier. Alors les dirigeants bavarois lui cherchent un remplaçant. Et ce ne sera pas Ralf Rangnick (61 ans).

Selon les informations de Bild, l’ancien coach du RB Leipzig a refusé le poste comme l’a indiqué son conseiller, Marc Kosicke : « Non, Ralf Rangnick n’est pas disponible. Nous ne pensons pas que le Bayern recherche actuellement ce que Ralf Rangnick apporte. Et c’est pourquoi il n’a aucun sens de tenir des discussions concrètes. » Le média allemand indique également qu’Arsène Wenger, qui a récemment soumis sa candidature, serait une solution possible jusqu’à la fin de la saison. Le temps de convaincre un technicien plus jeune tel que Erik ten Hag (Ajax) ou encore Thomas Tuchel (PSG).