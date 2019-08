Ivan Perisic (30 ans) est à deux doigts de rejoindre le Bayern Munich sous forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’Inter Milan. Interrogé au micro d’ARD en Allemagne, le coach bavarois Niko Kovac l’a confirmé. « C’est vrai qu’il était à Munich aujourd’hui, je peux le confirmer », a glissé le Croate, qui a défendu son compatriote face aux premières critiques naissantes, alors que Leroy Sané (23 ans, Manchester City), gravement blessé au genou, faisait office de priorité pour les Munichois.

« Je dois dire ceci à présent : le débat est fondamentalement déplacé. (...) Chaque joueur mérite le respect nécessaire. (....) Vous ne pouvez pas parler d’une solution B, C ou X, et je pense que nous devons tous nous demander si ce qui se passe là-bas est correct. (...) Nous devons cesser de regarder l’âge, nous devons regarder, ce que les garçons ont accompli, que peuvent-ils faire et où peuvent-ils aider », a insisté le coach des champions d’Allemagne en marge du premier tour de Coupe d’Allemagne contre Cottbus. C’est dit.

