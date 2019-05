Hier soir, le Bayern Munich a remporté la Coupe d’Allemagne aux dépens du Red Bull Leipzig (3-0), concluant ainsi sa saison de belle manière. En plus de la conquête de ce trophée, les supporters bavarois ont également eu la satisfaction de revoir jouer Corentin Tolisso, entré en jeu à la 65e minute de la rencontre. Un retour qu’a salué son entraîneur, Niko Kovac : « Je suis très heureux pour lui. Il a vécu un long moment difficile (il était éloigné des terrains depuis septembre 2018 à cause d’une rupture des ligaments croisés, ndlr). »

« Il était déçu de ne pas être dans le groupe parfois lors de ces dernières semaines, a poursuivi le tacticien croate. Je suis donc très heureux pour lui, car il s’est en plus bien entraîné toute la semaine. J’ai finalement eu raison de le faire entrer car il a été plutôt bon. Après sa longue absence, il a bien évolué techniquement et il a été solide dans les duels. C’est ce que je veux voir en tant qu’entraîneur et c’est comme ça que je le reconnais. Il aura de nouveau sa chance pour être titulaire la saison prochaine. »