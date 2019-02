Le Colombien James Rodríguez, actuellement prêté jusqu’en juin au Bayern Munich par le Real Madrid, continue d’entretenir le flou autour de son avenir professionnel. Alors qu’il a connu un début de saison compliqué et a été blessé au genou pendant tout le mois de décembre, il a depuis retrouvé une place de titulaire au sein de l’effectif de Niko Kovač (il a débuté les cinq dernières rencontres des Bavarois). Mais hier soir, à l’issue de la rencontre de Ligue des champions contre Liverpool (0-0), le milieu offensif a tenu des propos mystérieux concernant son futur : « j’ai tout à Madrid, j’ai une maison et des gens qui m’aiment ... nous devons penser à tout », a-t-il ainsi déclaré, dans des propos relayés par As.

Cela peut tout à la fois laisser envisager un retour de James cet été au Real, tout comme une prolongation au Bayern, où l’option d’achat de son prêt est fixée à 42 M€. Mais il pourrait également s’envoler vers d’autres destinations, sachant que la Juventus Turin s’est montrée particulièrement intéressée par son profil, tout comme Arsenal et Tottenham.