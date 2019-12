La nouvelle a fait grand bruit dans le paysage télévisuel français et chez les amateurs de Ligue 1 il y a quelques jours. beIN Sports a revendu ses droits de diffusion de la Ligue 1 Conforama pour la période 2020-24 à Canal+ pour 330 M€ par an. De quoi mettre le doute sur les ambitions de la chaîne qatarie en France à long terme dans le football et les droits TV en général.

Interrogé par Europe 1, David Sugden, directeur de la communication corporate de beIN Media Group, la maison mère de beIN Sports, a tenu à mettre les choses au clair. « Ce deal est la meilleure nouvelle possible pour beIN pour deux raisons. La première c’est que ces droits avaient été largement surpayés en mai 2018, en tout cas bien au-delà de ce que beIN et Mediapro auraient pu en tirer. D’autre part, les 330 M€ que versera Canal + chaque saison à beIN Sports vont permettre à la chaîne d’enchérir sur de prochains droits sportifs », a-t-il expliqué sur les ondes de la radio. Il faudra sans doute attendre quelques mois pour savoir qui de be IN Sports, Canal + ou même Mediapro sortira grandi de ce grand feuilleton des droits TV de la Ligue 1.