L’annonce a fait réagir. Après avoir passé 11 saisons à Manchester City, le défenseur central belge Vincent Kompany (33 ans) s’est engagé avec son club formateur Anderlecht où il assurera le poste d’entraîneur-joueur. Ancien coach d’Anderlecht, le Belge Hugo Broos a d’ailleurs eu des mots dursenvers le désormais ancien Sky Blues comme le rapporte Het Laatste Nieuws.

« Je suis choqué qu’Anderlecht offre à Kompany un rôle d’entraîneur-joueur, c’est certainement provisoire. De toute façon, une telle fonction ne me semble pas évidente et ensuite faire cela dans un grand club en crise ? Sans aucune expérience en tant qu’entraîneur ? » Hugo Broos a ensuite expliqué qu’il ne voulait plus voir Vincent Kompany en sélection : « l’entraîneur d’Anderlecht qui joue avec les Diables Rouges ? Je ne pense pas que ce soit possible. Je ne l’appellerais plus. »