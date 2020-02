Buteur 17 fois en 23 matches de Serie A avec l’Inter, Romelu Lukaku est dans la meilleure forme de sa carrière, au plus grand bonheur de son frère, Jordan. Dans un entretien accordé à Eleven Sport, le joueur de la Lazio a fracassé la presse belge, qui a critiqué à de nombreuses reprises Romelu. Et visiblement, Jordan Lukaku n’a pas du tout apprécié. Règlement de compte.

« En Belgique, les journalistes et plein d’autres ont enterré mon frère pour chaque concurrent en sélection. D’abord, c’était Christian (Benteke). Il s’est blessé donc c’est Romelu qui devait jouer contre la Croatie (éliminatoires CdM 2014). "Oh mon dieu on doit jouer avec Lukaku". Pfffff... Doublé. Qualifié. Merci. Ensuite, la Coupe du Monde 2014. Romelu commence mal, Divock (Origi) joue. Les gens préféraient Michy, il est beau à voir, il est excellent techniquement... Les buts les plus importants au Mondial. Contre les États-Unis, passe décisive de Romelu pour Kevin De Bruyne. Merci. » Romelu Lukaku saura apprécier les paroles de son frère. Les deux hommes se retrouveront ce dimanche soir pour le choc de la 24e journée de Serie A entre la Lazio et l’Inter.