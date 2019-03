Aujourd’hui entraîneur de l’équipe première, Bruno Lage a eu la réserve de Benfica sous ses ordres et un certain Adel Taarabt (29 ans). Celui-ci a une petite chance de revenir chez les A avec qui il s’est entraîné ces derniers jours, alors que son club n’en voulait plus il y a encore quelques semaines. En conférence de presse, son coach l’a encensé, mettant en valeur sa volonté de revenir au haut niveau.

« En tant qu’entraîneur de l’équipe B, j’ai toujours vu un individu disposé à revenir car il avait perdu beaucoup de temps. Il a 29 ans, il a eu une brillante carrière mais il a perdu beaucoup de temps. C’est sa responsabilité et il le sait. Il veut se remettre sur les rails. Lorsque nous avons examiné qui pourrait venir avec nous (en équipe A, ndlr), nous pensions qu’il fallait lui donner une chance. D’ici là, ça dépend de lui. Il a remporté un match avec l’équipe B. Jouer dans l’équipe de Benfica est très facile : il faut d’abord s’entraîner à 1 000 %. » Taarabt est prévenu, lui dont le contrat se termine en juin 2020.