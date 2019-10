La troisième journée de Ligue des Champions se poursuit aujourd’hui avec notamment un duel entre Benfica et l’Olympique Lyonnais. Les Gones veulent capitaliser sur un bon début de compétition alors que les Aguias jouent leur survie dans l’épreuve.

A domicile, la formation portugaise mise sur un 4-3-3 où Odysseas Vlachodimos prend place dans les buts. Tomas Tavares, Ferro, Ruben Dias et Alejandro Grimaldo composent la défense. Le milieu est composé de Gabriel, Gedson Fernandes et Florentino Luis alors que Franco Cervi et Rafa Silva alimenteront les couloirs. Haris Seferovic est seul en pointe.

De son côté, l’Olympique Lyonnais de Rudi Garcia s’articule dans un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages. Le gardien portugais pourra compter sur Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Youssef Koné qui se placent devant lui. Aligné en sentinelle, Lucas Tousart évolue au cœur du jeu avec Houssem Aouar. La ligne offensive voit Martin Terrier, Memphis Depay, et Maxwel Cornet soutenir Moussa Dembélé.

Les compositions :

Benfica : Vlachodimos - Tavares, Ferro, Dias, Grimaldo - Gedson, Luis, Gabriel - Rafa, Seferovic, Cervi

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Koné - Tousart, Aouar - Cornet, Depay, Terrier - Dembélé