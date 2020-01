À la veille de l’ouverture du mercato hivernal, à savoir mardi, le Borussia Dortmund avait annoncé le départ de Julian Weigl au Benfica Lisbonne contre un chèque de 20 millions d’euros. Le communiqué du club portugais était donc attendu et le SLB vient d’en publier un sur le sujet.

La formation lisboète a notamment dévoilé la durée du contrat et le montant de la clause libératoire. Le milieu de terrain allemand s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec le club portugais, et sa clause libératoire s’élève à 100 millions d’euros, soit 80M de plus que ce qu’a dépensé le Benfica Lisbonne pour le recruter.