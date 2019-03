Ce mercredi, l’Inter Milan a fait une réunion avec Mauro Icardi pour apaiser les tensions. Beppe Marrotta était là, tout comme la femme et agent de l’attaquant Wanda Nara et bien évidemment l’avant centre international argentin et principal intéressé du dossier.

Mais ils n’étaient pas seuls. Massimo Moratti a glissé un nom à Wanda Nara pour résoudre le conflit selon le Corriere dello Sport. C’est l’avocat Paolo Nicoletti, il s’agit de l’ancien commissaire adjoint de la série A et la Fédération italienne de football qui a toujours été proche des Nerazzurri. Reste à savoir si cette réunion cordiale va porter ses fruits et si Icardi va être réintégré dans le groupe pour le derby de Milan, le 17 mars prochain.