Il y avait plusieurs rencontres de Bundesliga dans l’après-midi, avant le choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Il fallait noter la sympathique affiche entre le Werder et le Borussia Mönchengladbach, soldé par une victoire de Gladbach 3-1, avec un triplé d’Alassane Pléa ! Les Blanc et Noir reviennent à un seul point du BVB en attendant le choc de la soirée.

Hoffenheim, qui était sur une série de trois victoires en championnat, accueillait Augsbourg, et l’a emporté in extremis grâce à un deuxième but décisif de Reiss Nelson (2-1) et enchaîne donc sur un quatrième succès de rang. Dans le duel du bas de tableau, Stuttgart l’a emporté 2-0 chez Nuremberg.

Les résultats de l’après-midi

Werder Brême 1 - 3 Gladbach

Dusseldorf 4 - 1 Hertha Berlin

Fribourg 1 - 3 Mayence

Hoffenheim 2 - 1 Augsbourg

Nuremberg 0 - 2 Stuttgart