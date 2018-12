Après le succès du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, mais surtout du match nul du Borussia Monchengladbach, le RB Leipzig avait l’opportunité de rester au contact du podium en cas de succès contre Mayence. Les visiteurs, 10e du championnat, avaient quant à eux l’opportunité de revenir dans la première partie de tableau en cas de succès sur la pelouse de Leipzig. Mais finalement, ce sont bien les locaux qui se sont imposés (4-1).

Après deux grosses occasions de Mayence (3e, 9e), Leipzig ouvrait le score. Kevin Kampl adressait un centre que Poulsen déviait en extension, trompant Zentner (1-0, 14e). Dans la foulée, Timo Werner centrait pour le même Poulsen qui concluait de l’intérieur du gauche (2-0, 19e). Mais Mayence réagissait et Onisiwo réduisait le score de la tête avant la pause (2-1, 38e). En deuxième période, Orban manquait à deux reprises de faire le break (49e, 63e). Mais Werner s’en chargeait à la 74e minute après avoir dribblé le portier adverse (3-1), avant de lui aussi marquer un doublé (88e, 4-1). Le RB Leipzig s’imposait donc 4-1 et revenait à deux points du Borussia Monchengladbach et du Bayern. Mayence reste 10e.