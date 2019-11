Suite et fin de la 12e journée de Bundesliga. Hoffenheim recevait Mayence pour rester dans la première partie de tableau. Mais tout ne s’est passé comme prévu pour le Hoffe (défaite 1-5). Peu avant la pause, Oztunali ouvrait le score pour les visiteurs (33e).

Si Hoffenheim pensait pouvoir profiter de l’exclusion de Baku pour refaire son retard en seconde période, les Nullfünfer ont enfoncé le clou avec des réalisations de Kaderabek, contre son camp (52e), de Kunde Malong (62e, 90+3e) et de Boetius (90e). La réduction du score de Kramaric (83e) en fin de match est anecdotique. Hoffenheim est 8e (20 pts), alors que Mayence pointe en 13e position (12 pts) et respire un peu plus.