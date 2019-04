La 28e journée de Bundesliga démarrait avec une affiche entre Mayence et Fribourg. Les locaux enchaînaient les défaites et voulaient redresser la barre, tandis que les visiteurs restaient sur trois matches sans revers. Mais rapidement, les locaux ouvraient le score et Boetius profitait d’une énorme bourde du portier adverse pour marquer (1-0, 20e).

Fribourg n’y était pas et Mateta, parfaitement lancé par Boetius, éliminait le gardien pour s’offrir un but du pied gauche (2-0, 26e). Le Français s’offrait rapidement un doublé, concluant une sublime action collective partie de l’aile gauche (3-0, 33e). À un quart d’heure du terme, Onisiwo y allait également de son but (4-0, 73e), avant que Mateta n’inscrive un triplé (5-0, 77e). Mayence l’emportait ainsi 5-0, passait devant Fribourg et prenait la 12e place.