La HDI-Arena accueillait cet après-midi un duel de mal classés, entre un Hanovre qui risque bien de descendre en deuxième division, deux ans après l’avoir quittée, et un Schalke 04 qui vit une saison calamiteuse, malgré un 8e de finale de Ligue des champions (éliminé par Manchester City). Et ce sont les Königsblauen qui sont sortis vainqueurs de ce duel, sur la plus petite des marges 1-0, pour le deuxième match sur le banc de Huub Stevens, qui a remplacé Domenico Tedesco le 14 mars dernier.

C’est le milieu de terrain Suat Serdar qui a inscrit le seul but de la rencontre (1-0, 39e), son premier de la saison. Avec ce succès, Schalke 04 (14e de Bundesliga) prend six points d’avance sur Stuttgart (qui se déplace à 18h à Francfort), le barragiste (16e). De leurs côtés, les joueurs de Hanovre enchaînent une sixième défaite consécutive et foncent tout droit vers la 2. Bundesliga, eux qui occupent désormais la dernière place du championnat (18e).