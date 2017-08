Jocelyn Gouvennec s’est présenté face aux médias ce jeudi. L’occasion pour le technicien tricolore de faire un large point sur le mercato des Girondins. Concernant Diego Rolan, la situation est toujours la même. Ses propos sont relayés par L’Équipe. « S’il y a quelque chose de concret, ça ne l’est pas suffisamment pour vous en dire plus. Il veut toujours partir. Moi je n’ai pas changé d’avis. »

Au rayons des arrivées, Luuk De Jong (PSV) est courtisé. Mais le cas de Rolan pourrait compliquer l’affaire à écouter Gourvennec. « Ça ne nous libère pas complètement. Après, le club n’a pas non plus l’obligation de vendre mais il ne faut pas empiler les joueurs. » Le club au scapulaire devrait y voir plus clair das les prochains jours.