Sept matches. Cela fait sept matches que les Girondins de Bordeaux n’ont plus gagné. Une mauvaise passe sur laquelle a été interrogé Jocelyn Gourvennec, en conférence de presse ce lundi. Ses propos sont relayés par nos confrères de Sud-Ouest. « Ce n’est pas une bonne période. J’ai connu des périodes très difficiles à Guingamp. La saison dernière, ça n’a pas été évident en novembre-décembre. Ça fait partie du métier. Il faut s’accrocher, se battre : j’ai toujours fait ça dans ma carrière de joueur, je continue comme entraîneur. Je préférerais qu’on ait de meilleurs résultats. Dans une période où ils ne sont pas bons, il faut faire preuve d’abnégation, travailler, rien lâcher. Moi je suis là-dedans. Je ne fais pas de calcul, je pense au match de Saint-Étienne ».

Comme bien souvent dans pareil cas, l’entraîneur est le premier à faire les frais de la crise. L’ancien entraîneur de l’EAG ne se sent pas menacé comme il l’a expliqué : « On est dans la réflexion, on parle beaucoup entre nous, pour trouver des solutions pour titiller le groupe, le faire réagir, répond-il. Ça a été sur la période de la trêve internationale. Maintenant, ça s’enchaîne, il faut qu’on ait de la fraîcheur, du dynamisme et vite passer sur l’objectif suivant. On n’a pas pas le temps aujourd’hui de parler, de poser et regarder les choses. Il faut avancer, y croire (...) Dans notre situation, ce que je sais, c’est qu’on est très uni. On a un staff qui fonctionne très bien, la relation avec la direction est saine, très bonne. Je ne vais pas vous inventer des problèmes où il n’y en a pas. Simplement, cette période difficile, on arrive à la digérer, la passer quand on est uni, c’est évident ». Il faudra relever la tête dès demain avec la réception de l’ASSE à 21 heures.