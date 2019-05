Les Girondins de Bordeaux ont recruté des jeunes cet hiver. Josh Maja (20 ans) et Yacine Adli (18 ans) ont rejoint le club, alors que Raoul Bellanova (18 ans) viendra lui cet été. Lors du prochain mercato, Joe DaGrosa a confié à l’Equipe que des joueurs plus expérimentés seront ciblés.

« On recherche plus d’expérience », a lâché l’homme fort du club au scapulaire. Trois hommes se mettront au travail : l’agent Hugo Varela, Eduardo Macia (directeur sportif) et Paulo Sousa (entraîneur). « Ils sont amis, ils partagent une vision commune, il n’y aura pas de soucis » a conclu DaGrosa.