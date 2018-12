Joseph DaGrosa est le nouveau propriétaire, américain, des Girondins de Bordeaux. Et comme chaque nouvel arrivant à la tête d’un club de Ligue 1, les plus folles ambitions se bousculent, même avec la présence d’un PSG ultra-dominateur. Interrogé par The Guardian, DaGrosa a livré sa vision. « En général tout le monde est effrayé par le PSG. Je les vois comme les tyrans du championnat. Nous sommes là pour gagner. Cela peut prendre un certain temps mais nous sommes là pour gagner », a-t-il lâché, avant d’expliquer la méthode qu’il souhaite développer.

« Nous ne pouvons pas rivaliser avec le PSG, jouer à égalité sur le plan financier. C’est fou. Je veux dire, je n’ai pas de pétrole dans mon jardin, donc nous devons trouver un moyen différent de les concurrencer. Nous pensons que nous devons attirer les jeunes talents en premier. Nous voulons être les premiers à les attirer en France, qui est un pays qui en produit beaucoup. Laissons le PSG payer beaucoup d’argent sur les grands joueurs », a-t-il affirmé. Il a du pain sur la planche !