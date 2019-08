Les supporters des Girondins attendaient ça depuis l’ouverture du mercato. Après avoir forcé son départ d’Arsenal, Laurent Koscielny (33 ans) est enfin un joueur de Bordeaux. L’arrivée du défenseur français a été annoncée ce mardi sur les réseaux sociaux mais la vidéo de présentation du joueur a provoqué l’ire des supporters des Gunners.

Dans une pastille pour annoncer leur nouveau maillot, les Bordelais mettent en scène l’international français avec le maillot du club londonien. Celui-ci l’enlève rapidement pour dévoiler la tunique girondine mais cette séquence n’a pas été appréciée outre-Manche. En effet, Ian Wright, légende d’Arsenal, a fustigé le comportement du Français : « Cela fait mal. C’est un manque de respect. Vous devriez avoir honte de la façon dont vous avez quitté le club après 9 ans ! Vous avez ce que vous vouliez. J’espère que ça en vaut la peine à long terme », a commenté l’ancien attaquant sur son compte twitter.

This hurts. The level of disrespect You should be ashamed for the way you've left the club after 9 years ! Got what you wanted and still trying to have a dig Hope it's worth it in the long run. https://t.co/7ShuTVss2u

— Ian Wright (@IanWright0) August 6, 2019