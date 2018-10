Déjà battus par le Slavia Prague (0-1) il y a deux semaines, les Girondins de Bordeaux ont encore perdu ce jeudi lors de la deuxième journée de Ligue Europa, cette fois-ci contre le FC Copenhague (1-2) au Matmut Atlantique. Une véritable contre-performance pour la formation d’Eric Bédouet, qui compte donc zéro point dans le groupe C. Après la rencontre, Younousse Sankharé, buteur ce soir, est apparu remontré au micro de RMC Sport : « je pense qu’on prend deux buts, c’est de l’école de foot. Je ne sais pas, je n’arrive pas à comprendre, c’est de la concentration p***** de m****... C’est pas possible ça, donc oui, beaucoup de frustration, ce n’est pas normal de prendre des buts comme ça. »

Le milieu de terrain âgé de 29 ans a ensuite enchaîné. « Ils avaient réussi à marquer contre le cours du jeu en première mi-temps, et puis après, on a beaucoup poussé mais voilà, encore une fois, c’est des buts d’école. On travaille ça à l’entraînement et on n’arrive pas à se concentrer en match, c’est pas normal. En Coupe d’Europe, ça se paye cash », a expliqué l’ancien Lillois sur la pelouse, qui a ajouté qu’« il n’y a pas de positif à prendre » dans cette défaite.