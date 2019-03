Auteur du seul et unique but contre Lille (0-1, 29e journée de Ligue 1), Carlos Vinicius (23 ans), prêté par Naples cet hiver, a évoqué son avenir du côté de l’AS Monaco dans les colonnes de A Bola. Et pour l’heure, le Brésilien est dans le flou.

« Je veux vivre le quotidien, parce que Dieu seul connaît le futur. Et je sais que, si je fais un bon travail ici à Monaco, que je travaille bien, l’avenir me sourira. Aujourd’hui, je suis à Monaco, je défends ce maillot et je vais tout donner pour eux. Il est encore tôt pour parler de cela », a-t-il glissé.