Les Girondins de Bordeaux commencent s’activer lors de ce mercato d’hiver. Après avoir scellé l’arrivée du jeune latéral droit de l’AC Milan Raoul Bellanova (acheté puis prêté dans la foulée à Milan), le club aquitain va enrôler un jeune attaquant de Sunderland, Josh Maja (20 ans).

Selon les informations de l’Equipe, les dirigeants bordelais auraient trouvé un accord avec les Black Cats pour racheter les six derniers mois de contrat de Maja (quinze buts marqués en League One cette saison). L’attaquant devrait même parapher un contrat de quatre ans et demi avec Bordeaux et intégrer dès janvier le groupe professionnel. GAPC semble donc opter pour des profils jeunes à fort potentiel. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits sur le long terme...