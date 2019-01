Il ne fait plus de doute que Raoul Bellanova sera un joueur des Girondins de Bordeaux la saison prochaine. D’après Sky Sport Italia, tout est bouclé entre le club français et le Milan, chez qui il est en fin de contrat. L’annonce devrait être réalisée demain.

Le média italien va même plus loin en dévoilant les détails de ce transfert. Milan va toucher 1 M€ assortis de bonus et aura un droit de rachat, en plus de toucher 10% sur une éventuelle prochaine revente. L’Italien de 18 ans va percevoir lui un salaire compris entre 700 000 et 900 000 € annuels.