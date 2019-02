Ce mardi, Yann Karamoh n’était pas au départ de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux et pour cause, Éric Bedouet annonçait que l’attaquant prêté par l’Inter Milan avait été sanctionné par le staff. Et visiblement ce n’est pas fini.

« À la suite d’un comportement inapproprié et inacceptable que le Club ne peut tolérer, Yann Karamoh a été mis à pied à titre conservatoire. Cette mesure, dans l’attente de la décision définitive qui sera prise par le Club, permet de protéger l’équilibre du groupe et de rappeler le respect des valeurs de l’institution », peut-on lire sur le communiqué des Girondins de Bordeaux.