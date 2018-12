Le leader de la Bundesliga va tenter d’asseoir un peu plus sa domination sur le championnat ce samedi en recevant le Werder Brême. Surtout que le Bayern Munich l’a largement emporté sur la pelouse d’Hanovre et est revenu à six points.

Le BvB évoluera en 4-2-3-1 avec le Français Diallo en défense centrale associé au Suisse Akanji. Alcacer démarre titulaire en pointe avec un trio composé de Sancho, Reus et Guerreiro en soutien. Le Werder se présente avec Nuri Sahin devant la défense.

Les compositions :

Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Hakimi - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Guerreiro - Alcacer

Werder Brême : Pavlenka – Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Augstinsson – Eggestein, Sahin, Klaassen – Harnik, Kruse, Rashica