Après avoir perdu d’une courte tête contre l’Argentine (1-0) lors de son dernier match amical, le Brésil affronte la Corée du Sud cet après-midi.

Pour cette rencontre, le Brésil de Tite opte pour un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages. Danilo, Marquinhos, Eder Militao et Renan Lodi se dressent devant lui. Aligné en sentinelle, Fabinho peut compter sur Arthur Melo et Lucas Paqueta qui l’entourent. Gabriel Jesus prend la pointe de l’attaque alors que Richarlison et Philippe Coutinho occupent les ailes.

De son côté, la Corée du Sud évolue dans un 4-4-2. Hyeon-Uh Jo est aligné dans les buts alors que Kim Mun-Hwan, Young-Gwon Kim, Kim Min-Jae et Jin-Su Kim forment la défense. Woo-Young Jung et Se-Jong Ju assurent le double pivot et laissent les couloirs à Jae-Sung Lee et Heung-Min Son. Enfin, le Bordelais Ui-Jo Hwang est associé en attaque à Hwang Hee-Chan.

Les compositions :

Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Eder Militao, Lodi - Arthur, Fabinho, Paqueta - Richarlison, Jesus, Coutinho

Corée du Sud : Jo - M-H. Kim, Y. Kim, M-J. Kim, J. Kim - Lee, Jung, Ju , H. Son - H. Hwang, U.Hwang