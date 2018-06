La brouille entre Thiago Silva et Neymar, c’est du passé désormais. Après les insultes du second envers le premier durant la rencontre entre le Brésil et le Costa Rica (victoire 2-0 de la Seleçao), RMC nous apprend ce mardi que la star canarinha s’est excusée auprès du défenseur central.

Les deux hommes ont parlé et ont crevé l’abcès. Neymar a reconnu qu’il s’était montré trop nerveux et a même adressé un message au reste du groupe où il reconnaît qu’il avait été trop émotif après le dernier match. Pour rappel, Thiago Silva avait révélé que Neymar l’avait insulté durant la rencontre face aux Ticos pour un ballon rendu aux adversaires. Un changement d’attitude est donc attendu par le numero 10 face à la Serbie demain.