Le dossier Bruno Fernandes (25 ans) est l’un des dossiers chauds de ce mercato hivernal. Et si les négociations entre Manchester United et le Sporting traînent depuis plusieurs jours, le principal intéressé a pris sa décision : il veut devenir un Red Devil. C’est ce qu’affirme Sky Sports ce dimanche. Selon les informations du média britannique, Manchester United et le club portugais restent tous deux disposés à conclure un accord pour le milieu offensif.

Les négociations, qui se seraient envenimées ces derniers jours alors que le Sporting ne réclamerait pas moins de 80 millions d’euros pour laisser filer le Portugais, devraient reprendre dans les prochains jours. Avec l’objectif de parvenir à un accord, pour le plus grand bonheur de toutes les parties, et donc surtout celui de Bruno Fernandes, qui, en attendant que la situation se décante, est convoqué pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue portugaise, ce mardi (20h45).