Ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais entre 2015 et 2019, Bruno Genesio est parti du côté de la Chine et officie désormais au Beijing Guoan. Mais le technicien de 53 ans n’oublie pas pour autant les Gones, dont il a également porté le maillot entre 1985 et 1995.

Le Progrès indique ce lundi que Bruno Genesio se trouve en ce moment du côté de Lyon et qu’il était présent au Groupama Stadium lors de la victoire des hommes de Rudi Garcia face à la Juventus, mercredi, en Ligue des Champions, ainsi que pour assister au derby remporté par les Lyonnais face à l’ASSE dimanche (2-0). L’entraîneur tricolore était en fait en tournée à Dubaï avec son équipe chinoise. Mais en raison du coronavirus, ses joueurs sont disséminés un peu partout en Europe et ne peuvent pas rentrer dans l’empire du Milieu, alors que le début du championnat local est reporté à cause de l’épidémie.