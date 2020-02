La suite de la 20e journée de Bundesliga offrait une affiche entre Cologne (14e) et Fribourg (8e). Les Boucs, victimes notamment du phénomène norvégien Erling Braut Håland lors de la journée précédente, restaient sur une large défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund (5-1). Les hommes de Christian Streich avaient la volonté de relever la tête après leur défaite à domicile face à Paderborn (0-2) le week-end précédent. Mais les coéquipiers d’Anthony Modeste, resté sur le banc ce dimanche, ont fait le spectacle dans leur RheinEnergieStadion en s’imposant 4-0 face à leur adversaire du jour.

Le jeune défenseur belge Sebastiaan Bornauw a d’abord ouvert le score pour les locaux (29e) avant que Jhon Cordoba ne fasse le break peu avant l’heure de jeu (55e). Kingsley Ehizibue a alourdi la marque dans le temps additionnel (90+1e) avant qu’Ismail Jakobs ne parachève définitivement le succès des siens une minute plus tard (90+2e). Cologne (14e, 23 points) se donne de l’air dans le bas du classement et compte désormais 6 points d’avance sur le barragiste, le Werder Brême. Fribourg (8e, 29 points) voit les places européennes s’éloigner légèrement avec cette deuxième défaite consécutive et devra corriger le tir face à Hoffenheim, samedi prochain.