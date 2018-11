Après le succès de Leverkusen contre Stuttgart (2-0), la 12e journée de Bundesliga continuait ce samedi avec 5 matches au programme. Ainsi, le leader, Dortmund, se déplaçait à Mayence pour tenter d’accroître son avance. Après une première mi-temps serrée, où les hommes de Lucien Favre ont eu plusieurs occasions, Sancho lançait parfaitement Reus qui trouvait Alcacer, à peine entré en jeu, pour l’ouverture du score (0-1, 66e). Mais dans la foulée, Mayence égalisait par l’intermédiaire de Quaison (1-1, 69e). Seulement, cinq minutes plus tard, Piszczek régalait et marquait un sublime but d’une frappe du plat du pied droit (1-2, 76e), permettant à Dortmund de prendre les 3 points et de conforter son avance. De son côté, le Bayern Munich voulait recoller au haut de tableau face à Dusseldorf, avant-dernier du championnat. Et tout démarrait bien puisque Süle ouvrait le score après un cafouillage dans la surface adverse (0-1, 17e). Et dans la foulée, Thomas Muller partait dans le dos de la défense et trompait le portier de Dusseldorf (2-0, 20e). Avant la pause, Lukebakio réduisait le score, mitraillant Neuer à bout portant (2-1, 44e). Seulement, à l’heure de jeu, Muller s’offrait un doublé après un belle combinaison avec Lewandowski (3-1, 57e), avant que Lukebakio ne s’offre lui aussi un doublé (3-2, 77e). Le jeune crack de Dusseldorf crucifiait finalement les hommes de Niko Kovac dans les dernières secondes (3-3, 90e+4). Le Bayern perd une nouvelle fois des points et reste 5e, à 9 points du leader.

De son côté, Francfort se déplaçait à Augsbourg. Et tout démarrait bien pour la deuxième meilleure attaque du championnat puisque de Guzman ouvrait rapidement le score, bien trouvé par Sébastien Haller (0-1, 1ère). Visiblement à l’aise en début de période, Francfort doublait la mise au retour des vestiaires par Sébastien Haller, son 9e but de la saison (0-2, 47e). Le festival continuait ensuite et Rebic inscrivait un troisième but après un bon service de Danny da Costa (0-3, 68e). Augsbourg réduisait le score en fin de match par Cordova (1-3, 90e), insuffisant pour empêcher Francfort de monter sur la 2e place du championnat. Pour sa part, Hoffenheim se déplaçait à Berlin pour y défier le Hertha. Et dès les premières secondes, Demirbay marquait après un très beau mouvement collectif dans la surface (0-1, 1ère). Hoffenheim faisait ensuite le break par Kramaric, profitant d’un mauvais placement de la défense adverse sur un dégagement de son gardien (0-2, 10e). Mais le Hertha réagissait enfin quelques minutes plus tard et Ibisevic réduisait le score (1-2, 13e). A l’heure de jeu, Hoffenheim reprenait le large après un but de Bicakcic (1-3, 56e), mais Leckie réduisait une nouvelle fois le score quelques minutes plus tard (2-3, 72e). A quelques minutes de la fin, le Hertha égalisait par l’intermédiaire de Lazaro (3-3, 87e), permettant aux siens de prendre un point et d’accrocher l’actuel 6e du championnat. Enfin, Wolfsburg et Leipzig s’affrontaient aussi. Après de nombreuses occasions des deux côtés dans le premier acte, Roussillon ouvrait le score après une frappe contrée de Ginczek (47e), l’unique but du match. Leipzig manque l’occasion de mettre la pression sur le Monchengladbach, qui jouera dimanche contre Hanovre (18h).

Les résultats du jour :

Augsbourg 1-3 Francfort : Cordova (90e) pour Augsbourg ; de Guzman (1ère), Haller (47e) et Rebic (68e) pour Francfort.

Bayern 3-3 Dusseldorf : Sule (17e) et Muller (20e, 57e) pour le Bayern ; Lukebakio (44e, 77e, 90e+4) pour Dusseldorf.

Hertha 3-3 Hoffenheim : Ibisevic (13e), Leckie (72e) et Lazaro (87e) pour le Hertha ; Demirbay (1ère), Kramaric (10e) et Bicakcic (56e) pour Hoffenheim.

Mayence 1-2 Dortmund : Quaison (70e) pour Mayence ; Alcacer (67e) et Piszczek

(76e) pour Dortmund.

Wolfsburg 1-0 Leipzig : Roussillon (49e) pour Wolfsburg.