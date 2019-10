La 7e journée de Bundesliga se poursuivait cet après-midi. Le leader, le Bayern Munich recevait Hoffenheim dans son antre de l’Allianz Arena. Les Bavarois se sont fait surprendre par Sargis Adamyan juste après la pause mais les hommes de Niko Kovač ont réagi avec le 11e but de la saison en Championnat de Robert Lewandowski (73e). Toutefois, ce n’était pas suffisant puisque les champions en titre se sont finalement inclinés (1-2). De son côté, le dauphin du Borussia Dortmund se déplaçait sur la pelouse de Fribourg. Les hommes de Lucien Favre se sont fait reprendre en fin de match et concèdent le match nul (2-2).

Les autres rencontres du jour concernaient le Bayern Leverkusen face au RB Leipzig. Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur un match nul (1-1). Enfin, Mayence est allé s’imposer à Paderborn et enfonce le SV 07 un peu plus dans la crise (20e, 1 pts).

Bayern Munich 1-2 Hoffenheim : Lewandowski ; Sargis Adamyan (54e, 79e).

Fribourg 2-2 Borussia Dortmund : Gian-Luca Waldschmidt (55e), Manuel Akanji (csc, 90e) ; Axel Witsel (20e), Achraf Hakimi (67e).

Bayer Leverkusen 1-1 RB Leipzig : Kevin Volland (66e) ; Christopher Nkunku (78e).

Paderborn 1-2 Mayence : Ben Zolinski (14e) ; Robin Quaison (8e), Daniel Brosinski (32e).

