Avec l’arrêt des championnats, les revenus des clubs professionnels fondent comme neige au soleil. Les diffuseurs ne veulent plus payer puisqu’il n’y a plus rien à diffuser. Le merchandising et la billetterie sont eux aussi au point mort. En Allemagne par exemple, la Bundesliga ne reprendra pas avant le 30 avril. Il faudra même s’attendre à une nouvelle prolongation de cette suspension forcée pour éviter toute nouvelle propagation.

Dans Bild, Hans-Joachim Watzke, le boss du Borussia Dortmund, craint que les pertes soient élevées, surtout dans le cas où les matches reprendraient à huis clos. « Si d’ici décembre, nous n’avons plus de matches avec des spectateurs, nous perdrons certainement aux alentours de 50 millions d’euros. À moyen terme, les montants pourraient baisser un peu. Mais je ne pense pas que cela chutera aussi significativement qu’on le souhaiterait. Le football est simplement devenu trop mondialisé pour cela. Là où il y a des perdants, il y aura toujours des gagnants. »