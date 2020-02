3300 supporters du Paris Saint-Germain sont attendus au Signal Iduna Park ce soir pour ce choc européen face au Borussia Dortmund, où ils tenteront de faire face au désormais célèbre Mur Jaune. Et comme l’explique Le Parisien, certains d’entre eux ont été bloqués à la frontière franco-allemande.

Le média reprend ainsi une publication de Romain Mabille, le président du CUP. Ce dernier explique que d’autres ultras et lui ont été retenus pendant 5 heures par la police allemande, le tout « dans des conditions inadmissibles, traités comme des chiens ». Une détention confirmée par des sources parisiennes, mécontentes envers la police allemande. Mais tous devraient finalement être au stade ce soir au coup d’envoi de la partie.

Apres 5heures de retenue par la police allemande , dans des conditions inadmissibles, traités comme des chiens on repars pour dortmund .

SUPPORTER PAS CRIMINEL

Rouge et bleu

PARIS SG ON TOUR

Ne cedons pas au provocation

— Mabille Romain (@RomainMabille) February 18, 2020