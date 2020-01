L’avenir de Paco Alcacer n’est plus au Borussia Dortmund. Le club allemand a recruté le phénomène Erling Braut Haaland et l’entraîneur Lucien Favre ne compte plus sur l’attaquant espagnol de 26 ans, qui n’a plus marqué depuis le 14 septembre dernier. Surveillé par plusieurs formations, Alcacer va vraisemblablement revenir en Liga.

C’est le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, qui l’a confirmé ce jeudi en conférence de presse. « Il est vrai que Paco Alcacer n’était pas à l’entraînement aujourd’hui. Nous l’avons libéré pour qu’il puisse discuter avec un club espagnol », a-t-il lancé. Ce club devrait être Villarreal, où il remplacerait numériquement Karl Toko Ekambi, recruté par l’Olympique Lyonnais.