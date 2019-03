Sept matches sans victoire toutes compétitions confondues. Avant d’affronter l’AS Saint-Etienne ce samedi soir, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen traversait une très mauvaise passe. Alors forcément, le club normand voulait sortir la tête de l’eau contre son public. Mais au stade Michel d’Ornano, les Caennais ont plutôt coulé car au final, les Verts se sont largement imposés sur le score de 5-0. Lanterne rouge du championnat, le SMC est désormais à neuf points d’Amiens, premier non relégable. Après la rencontre, Rolland Courbis a donc fait le point au micro de BeIn Sports. Et le technicien âgé de 65 ans a dressé un constat sévère mais lucide sur la situation de son club.

« Perdre contre Saint-Etienne, ça me paraît être quelque chose de possible mais à ce point et avec ce score-là, c’est pour moi la plus horrible surprise, plus horrible que la défaite. (...) On a raté le match individuellement, collectivement, nous aussi coachs et staff. Donc c’est une journée où il faut regarder un petit peu les choses en face. Maintenant, dire qu’on est déjà en Ligue 2 à neuf journées de la fin quand je regarde le classement... On a quand même une expérience professionnelle qui doit nous permettre d’analyser les choses, a analysé Rolland Courbis. C’est sûr que si notre niveau, c’est celui de ce soir, ce n’est pas seulement qu’on va descendre en Ligue 2. C’est qu’avec ce niveau-là, tu ne remontes pas de la Ligue 2 à la Ligue 1. Je regarde les matches de Ligue 2 et il y a quand même sept ou huit équipes supérieures à ce que nous venons de faire ce soir. On va quand même essayer, malgré le calendrier qui arrive, de considérer que c’est un accident mais il va falloir aussi trouver le pourquoi de cet accident. »