Les U19 du Stade Malherbe de Caen réalisent une saison de très grande qualité, avec une première place déjà assurée au classement final de la poule A - devant le Paris SG de Thiago Motta, Lille ou le RC Lens - et donc une qualification pour le tableau final. Théo Barré (18 ans) est l’un des artisans de ce bel exercice.

Teigneux, agressif sur l’homme et intelligent dans le placement, le jeune latéral affiche également une explosivité et une adresse balle au pied intéressantes. Son but contre Le Havre est un condensé de ce cocktail. Selon nos informations, son profil a déjà tapé dans l’oeil de nombreux observateurs de clubs étrangers comme l’Atalanta, le Genoa ou Everton.