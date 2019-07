Alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2019 s’est terminée vendredi soir, avec le sacre de l’Algérie face au Sénégal (victoire 1-0 en finale au Caire), la Confédération Africaine de Football continue de décerner des prix. Après avoir dévoilé l’équipe type de cette édition, la CAF vient de sortir les cinq plus beaux buts de la compétition.

Dans ce classement, on retrouve la réalisation de Youcef Belaïli face à la Guinée, le boulet de canon d’Ibrahim Amada contre la RD Congo, la frappe d’Idrissa Gueye lors du match Sénégal-Bénin, le but de Jonathan Kodjia face à l’Algérie et surtout le magnifique coup-franc de Riyad Mahrez qui a envoyé les Fennecs en finale.

