Ça y est ! La Ligue des Champions est de retour. Et les habitudes des téléspectateurs sont soumises à rude épreuve avec l’arrivée de SFR. Exit Canal+ et beINSports, il faut désormais passer sur SFR pour regarder la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour les abonnés de SFR, c’est très simple, il suffit de prendre un abonnement à 9 € à RMC Sport pour regarder le PSG, Monaco et l’OL en Ligue des Champions. Pour les autres, il faut prendre un abonnement OTT (NDLR : Over The Top, ou au-dessus de tout, désigne un mode de distribution de contenus vidéos via internet, qui permet de regarder ses programmes TV sur n’importe quel appareil connecté : PC, Tablette, Smartphone, etc...) via SFR à 19 € pour le regarder sur son ordinateur tablette ou smartphone.

Dès lors, l’attente est grande pour les abonnés de Canal+ et des principaux opérateurs internet qui espèrent rapidement qu’un accord sera trouvé entre Altice, la maison mère de RMC Sport. Une folle rumeur a même circulé sur le web indiquant qu’un accord avait été trouvé entre SFR et Canal+. Une fake news selon les propres dires de Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe Canal Plus, qui a tout de même confirmé l’existence de discussions entre les deux parties. « Discussions en cours. Pas d’accord à ce stade. On fait le maximum. Tout ne dépend pas que de nous. Mais on fait le max. » Voilà qui est clair et qui devrait ravir à moyen terme les abonnés de Canal +.

Fake news https://t.co/uX519N4OZI — Maxime Saada (@maxsaada) 18 septembre 2018