Depuis son éviction du Napoli il y a plus de deux mois, Carlo Ancelotti vit au rythme de la Premier League avec Everton. Cela ne l’empêche cependant pas de suivre, de l’Angleterre, les résultats de son ancien club. Le technicien l’a évoqué du côté de Radio Deejay, station de radio italienne.

« Je suis toujours le Napoli et je le suivrai toujours », a-t-il évoqué. Et le technicien italien ne veut pas enterrer les Napolitains avant leur 8e de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. « Il y a maintenant ce grand défi avec Barcelone, qui est beaucoup moins prévisible que ce à quoi on pourrait s’attendre », a-t-il suivi. Carlo Ancelotti surveillera à coup sûr le match aller qui se tiendra mardi prochain au Stade San Paolo.