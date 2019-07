Dimanche (22h), le Brésil tentera de remporter sa neuvième Copa América de son histoire face au Pérou au stade Maracanã de Rio de Janeiro. Le Grand absent de la Seleção n’est autre que Neymar Jr (27 ans), régulièrement cité dans la gazette des transferts. Présent en conférence de presse, Casemiro (27 ans) est revenu sur l’absence de l’attaquant du PSG.

« La qualité de Neymar, nous devons incontestablement dire qu’il est le meilleur joueur brésilien. Si le gamin est bien, je dirais qu’il est presque impossible de l’arrêter. C’est un joueur d’une qualité extrême, déjà démontré à tous, déjà démontré dans l’équipe brésilienne. Mais, bien sûr, nous avons d’autres excellents joueurs, assure le milieu du Real Madrid. Si Neymar était là, ce serait mieux pour nous et cela aiderait beaucoup plus, mais il ne l’est pas et nous devons vaincre son absence, surmonter cette difficulté. Nous avons créé une identité de jeu, mais s’il était ici, ce serait beaucoup mieux. »

